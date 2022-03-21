Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

Верхний Ларс сегодня: на границе России с Грузией застряли сотни фур

Верхний Ларс сегодня: на границе России с Грузией застряли сотни фур

Порядка 400 фур скопилось с российской стороны на КПП Верхний Ларс, как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс, соединяющая Грузию с Россией, закрыта для всех видов транспорта.

При этом по данным атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арама Тананяна, на Ларсе (по состоянию на день 20 марта) скопилось более 3,5 тысячи фур.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]