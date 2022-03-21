Разблокированные дороги должны действовать под суверенитетом тех стран, по которым проходят: Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян уверяет, что существует общее мнение, что в случае разблокирования транспортных сообщений дороги будут действовать под суверенитетом стран, по территории которых они проходят. Как сообщает «Арменпресс», об этом Мирзоян заявил на заседании постоянной комиссии НС по внешним связям, представляя доклад «О ходе реализации программы правительства 2021-2026 годы», одобренный правительством 28 февраля.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации, разблокирования коммуникаций, Мирзоян сказал, что одним из важных направлений внешнеполитической работы является разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе. Он напомнил, что 11 января 2021 года между премьер-министром Армении, президентом России и президентом Азербайджана было подписано заявление о создании трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. В 2021 году группа провела 8 рабочих заседаний, сформированы подгруппы.

«В результате 26 ноября 2021 года в Сочи и 15 декабря в Брюсселе между главами Армении, России и Азербайджана была достигнута договоренность о перезапуске дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадис», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел также добавил: «Не ошибусь, если скажу, что сейчас сложилось общее представление, что все разблокированные дороги, железные дороги, вся транспортная инфраструктура должны действовать под суверенитетом и законодательством стран, по которым они проходят », - сказал Мирзоян.