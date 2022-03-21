В ООН заявили о риске мировой зависимости от ископаемого топлива из-за замены сырья из РФ

Стратегия крупных экономик по замене российского энергосырья может создать долгосрочную зависимость от ископаемых видов топлива. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"По мере того как крупные экономики реализуют стратегию по замене российских ископаемых видов топлива, краткосрочные меры могут создать долгосрочную зависимость от ископаемых видов топлива и закрыть возможность [сохранения уровня повышения температуры в мире в пределах] 1,5 градуса", - сказал генсек, выступая онлайн в рамках проводимой британским журналом The Economist конференции, посвященной устойчивому развитию. "Страны могут быть настолько заняты дефицитом предложения ископаемого топлива, что пренебрегут политикой сокращения использования такого топлива. Это безумие", - отметил он.

По мнению генсека, зависимость от данных источников является "гарантированным взаимным уничтожением". Гутерриш считает, что это ставит мировую экономику и энергетическую безопасность в зависимое положение от геополитических потрясений и кризисов.