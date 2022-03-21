ЕС хочет запретить импорт энергоносителей из России

Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил ,что главы МИД ЕС примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Перед началом совета глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник он заявил, что главной темой сегодняшнего совета МИД ЕС будет ситуация на Украине и спецоперация России.

"Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу", - заявил Логар.

По его словам, ЕС также отправит специального представителя на место, Словения отправит своего представителя в Киев.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.