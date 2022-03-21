В 44-дневной войне с армянской стороны было 3 822 погибших, 208 без вести пропавших: новые данные Следственного комитета

В управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам агрессивной войны против Арцаха, развязанной военно-политическим руководством Азербайджана, использования в ходе военных действий предварительно набранных наемников, применение запрещенных методов и средств ведения войны, не различение гражданских жителей от военнослужащих и превращение мирного гражданского населения Республики Арцах в мишень систематизированных, преднамеренных и целенаправленных атак, в частности, превращения гражданского населения и гражданских объектов, находящихся в глубоком тылу, в объекты выборочных нападений и обстрела, совершения действий, считающихся серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права.

Как сообщили «Арменпресс» в Следственном комитете, в рамках уголовного дела установлено, что в результате развязанной Азербайджаном агрессивной войны в Республике Арцах общее число погибших с армянской стороны военнослужащих и мирных жителей составляет 3 822 человека. По состоянию на 21.03.2022 местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно.

На сегодняшний день Азербайджан передал Республике Армения в общей сложности 150 военнослужащих и гражданских лиц.

Предварительное следствие продолжается.