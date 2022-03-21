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В Арцахе из-за обильного снега произошли обвалы

В Арцахе из-за обильного снега произошли обвалы

21 марта в общине Емишчан Мартунинского района Арцаха из-за сильного снегопада частично обрушилась крыша жилого дома. Как сообщили «Арменпресс» в ГСЧС МВД Арцаха, хозяев, пожилую пару, жители села перевезли в безопасное место. Жертв нет.

Следующий сигнал об обрушении из-за обильного снегопада поступил около 12:10. В общине Цоватех Мартунинского района частично обрушилась крыша жилого дома. К счастью, жертв нет. Здесь обрушились и крыши 3 животноводческих ферм. Размер ущерба устанавливается.

Сообщения об указанных сигналах были переданы в Центр управления кризисными ситуациями 911 Департамента по чрезвычайным ситуациям Мартунинского района.


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