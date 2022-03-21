Провокации против Арцаха не одноразовые меры противника, необходимы контрмеры: депутат НС Республики Арцах

Все обсуждения нынешнего состояния Арцаха и его будущего востребованы, поскольку последние глобальные и региональные события ставят перед армянским народом новые вызовы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на слушаниях в Национальном собрании Арцаха заявил депутат Гегам Степанян.

По мнению депутата, ситуация в Арцахе после 44-дневной войны 2020 года нуждается в серьезном анализе с точки зрения постоянного внимания к вопросам безопасности населения второй Армянской Республики, восстановления утраченной обороноспособности, правильного сочетания миротворческих операций в общей системе. «Хотя и наблюдается определенная активность в сотрудничестве между парламентами, но наши обсуждения не могут ограничиваться лишь темами образования, культуры и технологий», - сказал Степанян.

По его словам, вопросы укрепления безопасности приграничных районов Арцаха, преодоления гуманитарного кризиса за последние 10 дней должны быть включены в повестку политических вопросов, обмена мнениями по ним, предложенные идеи должны стать планом действий для соответствующих органов.

«После войны, развязанной Азербайджаном и его союзниками против Арцаха в сентябре 2020 года, и особенно после трехсторонней декларации от 9 ноября, мы живем в совершенно иной среде безопасности, которая опасна для нас и таит в себе ежедневные опасности. Такое впечатление, что наш противник все еще реализуют комплексный план, заранее разработанный, с точным графиком, направленный на наши уязвимые и слабые места, а мы каждый день думаем об этом и никак не можем предпринять контрмеры. Психологическое давление на приграничные села, прекращение сельскохозяйственной деятельности в этих населенных пунктах всеми возможными способами - не одноразовые меры противника. Их применяют в надежде на достижение определенного результата. А повреждение единственного газопровода, входящего в Арцах в это время года, в ситуации, когда большая часть населения использует для отопления природный газ, естественно, было просчитанным шагом», - заключил Гегам Степанян.