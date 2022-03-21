За последние 40 лет в Армении не было таких обильных и долгих мартовских снегопадов

В Армении нынешний март отличился очень низким температурным фоном и обильными снегопадами. В последние 8 дней среднесуточная температура воздуха на всей территории республики была на 6-8 градусов ниже нормы.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в связи с проникновением мощного циклона в последние три дня в отдельных районах республики наблюдалось рекордное количество снега. В частности, в некоторых районах Тавуша, Лори, Сюника снежный покров за 3 дня увеличился на 60-70 см, в некоторых населенных пунктах достигал 100 см и более. Из-за сильных метелей 20 марта ряд дорог большей части страны оказался непроходимым.

За последние 40 лет в нашей стране не было таких обильных и долгих мартовских снегопадов.

Воздействие циклона сохранится на территории республики с 21 по 25 марта, но по сравнению с 20 марта значительно ослабнет.

В ближайшие 5 дней в отдельных районах республики продолжатся снегопада, в горных районах ожидаются метеиь, горизонтальная видимость будет низкой.

Температура воздуха в ближайшие 5 дней пока не повысится, она по-прежнему на 5-8 градусов будет ниже климатической нормы.