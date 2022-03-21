США допустили возможность новых санкций против банков и нефтегазовой сферы РФ

Соединенные Штаты могут еще больше расширить санкции в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. (...) Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.

Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что "мы еще и близко не подошли к этой точке". Он считает, что первое, что необходимо для этого сделать, - прекратить военную операцию на Украине, а этого не происходит.

Ранее США уже ввели санкции против ряда российских банков и отказались от импорта энергоресурсов из России в рамках мер, принятых из-за военной РФ операции на Украине.