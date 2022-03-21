Стартовали мероприятия, посвященные 10-летию членства Армении в Международной организации Франкофонии

В Государственном университете имени В. Брюсова состоялось торжественное открытие мероприятий, организованных в рамках Дней Франкофонии, посвященных десятилетию полноправного членства Республики Армения в Международной организации Франкофонии.

Как сообщает «Арменпресс», в мероприятии приняли участие представители франкоязычной культурной, университетской, научной, общеобразовательной сферы, посольства Франции в Армении и известные выпускники университета.

Ректор университета Карине Арутюнян отметила, что мероприятия, организованные в рамках Дней Франкофонии, имеют большое значение для студентов, изучающих в университете французский язык. «В настоящее время около 500 студентов университета изучают французский язык – как первый и как второй язык. И, конечно же, университет должен активно участвовать в мероприятиях Франкофонии», - сказала ректор.

В рамках Дней Франкофонии университет планирует провести ряд мероприятий.

Она сообщила, что 22 марта с киностудией «Арменфильм» будут осуществлены переводы французских фильмов, 1 апреля студенты прочтут стихи Шарля Азнавура на армянском языке. 22 апреля состоится большая Межвузовская олимпиада-конференция. Мероприятия завершатся 29 апреля большим Фестивальным праздником французской песни.

Ректор подчеркнула, что помимо мероприятий, проводимых в эти дни, университет в течение всего года продолжит сотрудничество, реализуя в рамках Франкофонии ряд других программ.