Арцах в составе Азербайджана, в любом статусе - означает геноцид: Наира Зограбян

Наира Зограбян, бывший депутат Национального собрания РА и основатель правозащитной организации «Безопасность и демократия», подчеркнула, что Арцах в составе Азербайджана, в любом статусе будет означать геноцид. Как передает «Арменпресс», такое мнение Наира Зограбян высказала на парламентских слушаниях по законопроекту о внесении поправки в Конституционный закон «Регламент Национального собрания».

Наира Зограбян отметила, что из Азербайджана вновь звучат угрозы. «Вчера официальный представитель МИД Азербайджана заявил, что Армения не сделала выводов после 44-дневной войны», - сказала она, упомянув, что в Армении ведутся разговоры о мирном соглашении с Азербайджаном.

«Любой статус, будь то культурная автономия, или какой-либо другой в составе Азербайджана, будет означать геноцид и убийство Арцаха», - сказала Зограбян.

Она напомнила о Рамиле Сафарове, обезглавившем армянского офицера, который стал примером «патриотизма» для каждого азербайджанца, и задала вопрос: о каком мире и мирном договоре может идти речь?

Наира Зограбян предупредила об опасности потерять Арцах раз и навсегда, подчеркнув, что времени уже не осталось, нужны конкретные действия.

«Я очень сожалею, что Россия вышла из Совета Европы. Не исключено, что Россия покинет и Минскую группу ОБСЕ, что будет означать прямой подрыв работы Минской группы ОБСЕ», - сказала Зограбян, добавив, что Армения уже должна полагаться на себя.