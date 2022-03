Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая

На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

"Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР", — говорится в публикации.

Информации о погибших и раненых не поступало, начались поисково-спасательные работы.

Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.

Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Гуанчжоу, информации о том, что на борту разбившегося лайнера находились российские граждане, нет.

More clips from the crash site pic.twitter.com/0mY1U9Vi7f