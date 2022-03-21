Китай предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи стоимостью $1,6 млн

Власти Китая приняли решение выделить Украине дополнительную партию гуманитарной помощи общей стоимостью 10 млн юаней (около $1,57 млн). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Правительство Китая приняло решение о выделении Украине дополнительной партии гуманитарной помощи стоимостью 10 млн юаней", - сказал он.

"Китай сделал это в соответствии с развитием ситуации и потребностями", - добавил он. "Китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в сглаживании гуманитарной ситуации на Украине и намерена вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса", - резюмировал дипломат.

9 марта МИД КНР сообщил о предоставлении Китайским обществом Красного Креста Украине первой партии гуманитарной помощи общей стоимостью 5 млн юаней (около $787 тыс.). В нее вошли продовольствие, предметы первой необходимости и другие вещи. Первая партия груза была доставлена 12 марта.