Ряд автотрасс Армении закрыт, закрыта и автодорога Степанцминда-Ларс

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении МЧС Армении.

«В Арагацотнской области закрыты автодорога, ведущая от высокогорной метеорологической станци «Амберд» к крепости Амберд и межобщинные дороги Арагаца, закрыты перевал Варденяц, Берд-Чамбарак, Ванадзор-Дилижан (из-за плохой видимости), Алагяз-Артик, Джермук-Сараван-Сисиан-«Зангер»-Горис, Капан-Татев Сюникской области, Капан-Горис, Горис-Сисиан, Горис-Татев, Мец Алагяз-Артик Ширакской области, дороги Артик-Манташ, Цогамарг-Бавра, Амасия и Ашоцка».

Автодорога Ванадзор-Алаверди Лорийской области, из города Иджеван Тавушской области, автодорога Баграташен и Ноемберян-Киранц закрыты для грузовых машин с прицепами, для других видов транспорта - труднопроходимы (при наличии цепей противоскольжения).

Дороги Спитака и Степанавана Лорийской области, Одзун-Дсех и Ташир, Сюникской области, Апарана Арагацотнской области - труднопроходимы для всех видов транспорта.

На автодорогах Арагацотнской области местами гололедица.

На автодорогах Арагюх-Бужакан, Артаваз-Анкаван Котайкской области, на участке возле Чайного домика, в Чаренцаване, на 45-46 км автотрассы Ереван-Севан Гегаркуникской области, Ашоцка, Артика, Маралика и Амасии Ширакской области, Ванадзор-Дилижан, Джермук-Гндеваз, Овуни-Джаджур-капс-Кети метет метель.

На всей территории республики, за исключением Арагацотнской, Армавирской, Ширакской и Котайкской областей, идет снег.

МЧС призывает водителей ездить лишь в случае крайней необходимости.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта. На российской стороне скопилось около 400 грузовых автомобилей.