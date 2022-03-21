В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в Гревене, в Западной Македонии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пожарная служба Греции.

По предварительным данным телекомпании ERT, три человека пропали без вести, вероятно, это были охранники.

"Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", — говорится в сообщении.

На месте работают пожарные и спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).