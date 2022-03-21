На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров
12:13, 21 Март, 2022
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в понедельник согласованы восемь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донецкой, Луганской и Киевской областей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"На сегодня согласованы восемь гуманитарных коридоров. Донецкая область. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать несколько коридоров: Бердянск - Запорожье, Мангушская громада – Запорожье, Никольское – Запорожье", - сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, также в понедельник будет вестись эвакуация по гуманитарным коридорам из Киевской и Луганской областей.
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