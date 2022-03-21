На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в понедельник согласованы восемь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донецкой, Луганской и Киевской областей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодня согласованы восемь гуманитарных коридоров. Донецкая область. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать несколько коридоров: Бердянск - Запорожье, Мангушская громада – Запорожье, Никольское – Запорожье", - сказала Верещук на брифинге.

По ее словам, также в понедельник будет вестись эвакуация по гуманитарным коридорам из Киевской и Луганской областей.