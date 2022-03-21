Премьер-министр поздравил представителей курдской общины Армении с праздником Новруз

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с Новрузом направил представителям курдской общины Армении поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании, в частности, говорится:

«Поздравляю представителей курдской общины Армении с Новым годом - Новрузом!

Пусть все и большие и маленькие испытания останутся в прошлом, и во всех Ваших добрых начинаниях Вас будут сопровождать лишь успехи!

Пусть Новый год станет для проживающих в Армении курдов годом изобилия, процветания и процветания!

Желаю представителям курдской общины Армении счастья, изобилия в Ваших семьях, Вашей общине - благоденствия и прогресса в равноправной братской семье армянского общества».