В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ

Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей.

СМИ уточнило, что отказаться от рассрочки пришлось из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.

Как выяснил корреспондент издания, теперь в рассрочку невозможно купить технику в Apple re:Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG), однако в самой компании от комментариев отказались. Представитель сети "М. Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, с чем связано решение отменить оплату электроники в рассрочку.

"Это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен", — сказала она.

Ранее сервис сравнения товаров и цен Price.ru. провел исследование рынка бытовой техники и пришел к выводу, что крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее подскочил более чем в два раза. Наибольший рост цен и спроса показала крупная техника для кухни. На 239,5% увеличился спрос на кондиционеры, а некоторые модели подорожали на 52%.