Президент Арцаха провел расширенное рабочее совещание

21 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, совещание было посвящено проблемам, возникшим в последние дни вследствие беспрецедентных снегопадов на территории республики.

Ситуацию в Степанакерте, проблемы и мероприятия по их решению представил мэр столицы Давид Саркисян. По словам мэра, совмещая ресурсы общинных и частных компаний, городские власти делают все возможное для эффективной очистки снега, однако очистка тротуаров от снега и льда продолжает оставаться проблемой. Давид Саркисян также отметил, что после двухдневного перерыва 21 марта общественный транспорт столицы вновь начал работать в нормальном режиме.

С докладами о работах в соответствующих сферах выступили государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян и министр градостроительства Арам Саркисян.

Президент особо коснулся образовательной сферы, отметив, что в случае необходимости начало учебного процесса в школах может быть отложено.

Глава государства поручил министру территориального управления и инфраструктур Республики Арцах активизировать работы по обеспечению проходимости дорог, ведущих в общины, а министру градостроительства - максимально вовлечь в процесс уборки снега частные строительные организации.

Араик Арутюнян подчеркнул, что ситуацию можно преодолеть лишь совместными усилиями. Глава государства поручил, чтобы с 21 марта к мероприятиям по очистке снега присоединились и сотрудники государственной системы, и призвал представителей частного сектора и граждан также проявлять высокую гражданскую ответственность и вовлечься в осуществляемые работы.