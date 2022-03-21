СМИ: США хотят затянуть кризис на Украине для увеличения прибыли производителей оружия

США и их союзники по НАТО оказывают военную помощь Украине для затягивания конфликта и максимально возможного увеличения прибыли западных военно-промышленных компаний. Как передает Арменпресс, об этом пишет в понедельник китайская газета Global Times.

"США и их союзники по НАТО поставляют вооружения на Украину для того, чтобы предотвратить слишком быстрое окончание войны и максимизировать прибыль своих военно-промышленных гигантов", - полагает газета.

Как отметил военный обозреватель Сун Чжунпин, при этом западные страны пытаются обвинить Китай в поставках вооружений России, чтобы скомпрометировать его нейтралитет в этом конфликте. "Китай занял нейтралитет в текущем российско-украинском конфликте, поэтому предоставление военной помощи любой из сторон пойдет вразрез с внешней политикой и национальными интересами КНР", - пишет газета.

По мнению Сун Чжунпина, необходимости в предоставлении помощи России со стороны Китая нет. "Российская военная операция на Украине не является крупномасштабной войной, ведение которой самостоятельно РФ не могла бы себе позволить. Согласно тому, что мы видели к настоящему времени, ВПК России может обеспечить российскую армию всем необходимым", - считает эксперт. "Кроме того, РФ по-прежнему поставляет вооружения своим партнерам, так зачем ей нужны военные поставки от других?" - отметил Сун Чжунпин.

Он также указал, что из-за существенных отличий систем вооружений, используемых ВС РФ и Народно-освободительной армией Китая, прямые поставки оружия были бы нерациональными. "Китайское оружие отличается от российского, поэтому приобретение Россией китайских вооружений для уже идущей операции на Украине было бы немудрым решением. Обучение российских солдат использованию этого оружия заняло бы время, поэтому импорт иностранного оружия не помог бы удовлетворить его острую нехватку на поле боя", - заявил эксперт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.