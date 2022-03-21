В Армении за прошедший день подтвержден 21 случай заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 21 марта в Армении всего подтверждено 422 328 случаев заражения COVID-19, 409 430 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 598 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 630 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 1 752 теста. Подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, 73 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 952 590 тестирований.