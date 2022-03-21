Рабочая группа ЗПЧ Армении в Неркин Ханде провела работы по сбору фактов

Рабочая группа Омбудсмена, командированная в Сюникскую область (населенный пункт Неркин Ханд), осуществила безотлагательные работы по сбору фактов.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Защитника прав человека Армении, для работы по сбору фактов важное значение имели сведения, собранные в Сюникском филиале Офиса ЗПЧ. Так как, до публикации сигнала на постоянной связи с администрацией Капана, в том числе с и администрацией Неркин Ханда находились представители офиса Защитника прав человека Сюникской области.

Рабочая группа по сбору фактов в ходе визита в населенный пункт Неркин Ханд встретилась с руководителем и с жителями населенного пункта, на месте рассмотрела территории, прилегающие к кладбищу, памятнику жертвам Великой Отечественной войны и селу Шинатех и задокументировала вопросы реализации прав жителей.

В результате бесед и обсуждений было зафиксировано, что в начале марта 2022 года произошла новая дислокация азербайджанских вооруженных сил, в том числе и установка нескольких палаток и закладка новых дорог, ведущих из их позиций в тыл. Жители подтвердили, что ранее на указанной территории азербайджанских военнослужащих или каких-либо их позиций не было, отметив, что еще два месяца назад на этой местности они собирали дрова.

Причем, по словам жителей, первым азербайджанских военнослужащих заметил пастух села.

Нужно отметить, что основным занятием жителей Неркин Ханда является скотоводство и земледелие.

В связи с новым позиционированием азербайджанских вооруженных сил кладбище поселка, Мемориал жертвам Отечественной войны, церковь, а также большая часть пастбищ села, около 50 га, земли и сады некоторых жителей оказались под обзором неприятеля. Эта ситуация создала серьезные трудности для жителей, занимающихся животноводством и сельским хозяйством для обеспечения средств к существованию.

Хотя в деревне нет паники, но ситуация беспокоит сельчан.

Рабочая группа также зафиксировала, что 16 марта 2022 года губернатор Сюника, представители командного состава Минобороны встречались с жителями поселка Неркин Ханда. В эти дни глава общины Капан и его заместители проводят регулярные встречи с жителями.

В ходе визита рабочая группа встретилась с главой общины Капан, с руководителем Сюникской районной администрации и с другими компетентными лицами.

Итоги и выводы визита представителей Защитника прав человека, а также предложения по решению указанных проблем были направлены в правительство.

Об этом сообщает Офис Омбудсмена. ЗПЧ продолжит заниматься вопросами проблем приграничных населенных пунктов, в том числе и жителей Неркин Ханда.