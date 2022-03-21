В Армении проведено 957 017 вакцинаций от COVID-19
По состоянию на 20 марта в Армении проведено 957 017 вакцинаций от COVID-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Первым компонентом привито 148 344 человек.
Бустерный компонент получили 31 434 человек.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 10:57 В Армении проведено 957 017 вакцинаций от COVID-19
- 10:48 Во Франции на фестивале «Грезы» будет представлена культура Армении
- 10:33 Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса приблизилось к 350 тыс.
- 10:03 Число погибших при крушении лодки у берегов Туниса мигрантов возросло до 25
- 09:47 “Новая книга” - 8/22: Хачик Даштенц, Эдгар Аллан По, Аветис Григорян и Арсен Бобохян
- 09:36 Саргис Адамян признан лучшим игроком матча «Брюгге» - «Генк»
- 09:35 Из-за сильной метели и отсутствия видимости в Армении есть ряд закрытых дорог
- 09:32 Спасатели вывели из блокировки 166 транспортных средств
- 09:29 Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России
- 20.03-17:42 Байден пока не планирует визит на Украину: Постпред США в ООН
- 20.03-16:44 Тридцать лет званию «Герой Российской Федерации»: пятеро армян были удостоены звания
- 20.03-16:16 Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил президента и духовного лидера Ирана с Новрузом
- 20.03-15:27 Близ Цахкадзора столкнулись 17 автомобилей, трое пострадали. Предварительные данные МЧС РА
- 20.03-15:00 Сильный ветер нанес разрушения в ряде населенных пунктов Ширакской области
- 20.03-14:21 Жорди Арарат заменит Ованеса Амбарцумяна
- 20.03-14:18 "Гюмри" победил "Арцах" в первом матче за третье место
- 20.03-13:53 Днем 23-го и 25-го марта в РА будет без осадков, похолодает на 5-6 градусов, затем потеплеет на 2-4 градуса
- 20.03-13:40 В Мартунинском районе Арцаха высота снежного покрова — 1-1,5 м: есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 20.03-13:13 В Гюмри сгорели крыши двух домов
- 20.03-12:55 Из-за обильного снега в Дилижане обрушилась крыша хлева
- 20.03-12:21 Непрекращающийся снег и метель не позволяют дорожникам обеспечить безопасное движение. Департамент дорог
- 20.03-11:26 Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру и президенту Ирана по случаю Новруза
- 20.03-11:06 COVID-19: в Армении за сутки зарегистрирован 21 случай
- 20.03-11:00 На территории Армении есть большое количество закрытых и труднопроходимых дорог. Ларс закрыт
- 20.03-09:50 Боксер Ованес Бачков отпраздновал третью победу на профессиональном ринге
10:22, 15.03.2022
1502 просмотров Для нас вопрос Нагорного Карабаха - вопрос не территории, а прав: интервью Арарата Мирзояна «Арменпресс»
12:46, 19.03.2022
1373 просмотров Представители нацменьшинств в Армении повысят навыки в управленческой сфере
14:13, 14.03.2022
1314 просмотров Армения обратилась к сопредседателям МГ для организации переговоров с Азербайджаном по заключению мирного договора
12:50, 18.03.2022
1283 просмотров К Армении приближается очередной мощный циклон
20:51, 15.03.2022
1182 просмотров В целом население Армении хочет нормализации отношения с Турцией: интервью главы МИД Армении агентству «Анадолу»