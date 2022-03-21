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В Армении проведено 957 017 вакцинаций от COVID-19

В Армении проведено 957 017 вакцинаций от COVID-19

По состоянию на 20 марта в Армении проведено 957 017 вакцинаций от COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Первым компонентом привито 148 344 человек.

Бустерный компонент получили 31 434 человек.


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