Во Франции на фестивале «Грезы» будет представлена культура Армении

21 марта во французском городке Мон-де-Марсан, который находится на юго-западе страны, стартует фестиваль «Грезы». Жители городка познакомятся с культурой и искусством Армении.

Как передает «Арменпресс», из музея Сергея Параджанова сообщили, что в фестивале примут участие многочисленные армянские и французские деятели культуры и гости, которые в течение двух недель смогут познакомиться и с самобытными произведениями известного армянского кинорежиссера Сергея Параджанова.

Церемония открытия фестиваля состоится 22 марта в Музее Деспио-Влерика.