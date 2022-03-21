Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса приблизилось к 350 тыс.

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса, за сутки увеличилось на 12,7 тыс. человек и составило на утро понедельника почти 348 тыс. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли почти 348 тыс. человек, в их числе более 73 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что свыше 297 тыс. человек прибыли в Россию с территории Донбасса, более 50 тыс. - с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму.