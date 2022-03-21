Число погибших при крушении лодки у берегов Туниса мигрантов возросло до 25

Число погибших в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Туниса возросло до 25. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщила миссия Международной организации по миграции в Тунисе.

"За последние два дня на побережье Набеля вынесло тела 25 человек", - говорится в сообщении на странице миссии в Twitter. По данным организации, на борту лодки могли находиться 60 человек.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о 20 погибших. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя Национальной службы гражданской защиты Туниса информировало, что большинство мигрантов были выходцами из Сирии.