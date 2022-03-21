“Новая книга” - 8/22: Хачик Даштенц, Эдгар Аллан По, Аветис Григорян и Арсен Бобохян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Хачик Даштенц: Зов пахарей

Повесть Хачика Даштенца “Зов пахарей” - один из блестящих образцов армянской прозы ХХ века. Книга повествует об отважных армянских федаинах Западной Армении. Автор с удивительным мастерством переплетает исторические реалии и их эпическое отражение в сознании народа. Эта повесть - ода патриотизму, мужеству, порядочности, гуманизму и вере в Бога. Издание: “Edit Print”.

Переводная литература

Эдгар Аллан По: Грезы и кошмары

В книге собраны лучшие прозаические произведения выдающегося американского поэта, прозаика и критика XIX века Эдгара Аллана По: “Убийства на улице Морг”, “Украденное письмо”, “Падение дома Ашеров”, “Человек толпы” и др. В этих произведениях с психологической точностью отражены необычные и загадочные проявления внутреннего мира человека.

Перевод с английского: Арташес Эмин: Перевод стихов: Геворг Эмин: Издание “Антарес”.

Документальная литература

Аветис Григорян, Арсен Бобохян: Операция “Зод”

Азербайджан не скрывает своих территориальных амбиций в отношении приграничных районов Гегаркуникской области Армении. Стремления Баку не новы, они имеют как минимум 100-летнюю историю. В 1919 году татарское население Сотского района по наущению Азербайджана восстало против армянского правительства и заявило о своем присоединении к Азербайджану. И только благодаря операции «Зод» этот важный регион остался в составе Армении. Операция «Зод» практически неизвестна широкой публике, при этом она является одной из самых ярких страниц истории прошлого века. Впервые, и на основе новых фактических данных, авторы книги представили причины, хронологию и последствия армяно-татарских столкновений в районе озера Севан. Всесторонне обсуждая военно-политическое и историко-культурное значение героической самообороны Вардениса и операции «Зод», авторы провели исследование, используя не только историко-архивные, но и археологические и филологические данные. Специально для этой книги были проведены археологические раскопки в Гегаркуникской области, чтобы собрать свидетельства очевидцев и их потомков и народные песни, связанные с этими событиями. Вопросы, поднятые в книге, актуальны особенно сегодня. Книга предназначена не только для узкого круга специалистов, но и для читателей, интересующихся политикой, историей и культурой. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.