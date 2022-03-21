Из-за сильной метели и отсутствия видимости в Армении есть ряд закрытых дорог

Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 часов 21 марта зз-за сильной метели и отсутствия видимости закрыты для всех видов транспорта Воротанский перевал (Сараван-Зангер), Горайк-Сисиан, Горис-Сисиан, Капан-Татев, перевал Варденяц, автотрассы Гндеваз-Джермук, Ттуджур-Навур, Ором-Артик-Алагяз, Ланджар-Лусашох, Ванадзор-Дилижан, Торосгюх-Ашоцк-Бавра.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что закрыты для транспортных средств с прицепами участок Воскепара в Ноемберяне, автодорога Ванадзор-Алаверди, серпантин Дилижана, перевал Степанавана, для других видов транспорта - труднопроходимы.

В Масисе, Арташате, Ехегнадзоре, Вайке, Сисиане, Горисе, Капане, Мегри, Раздане, Севане, Чамбараке, Мартуни, Дилижане, Иджеване, Шираке, Эчмиадзине, Амасии, Ани, Ванадзоре, Туманяне и Ташире идет снег.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.