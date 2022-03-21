Спасатели вывели из блокировки 166 транспортных средств

В Армении спасатели вывели из блокады 166 автомобилей. Как передает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что 20 марта в 10:07 в Сюникский региональный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал тревоги о том, что на 16 км участка Горис-Сисиан автодороги М-2 в сугробах заблокированы машины. На место выехали два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда Областного аварийно-спасательного управления МЧС, два расчета первичной медицинской помощи Шинуайра и Шурнуха. Спасатели вывели из блокировки 125 автомобилей и оказали необходимую помощь 245 гражданам.

Другой сигнал тревоги поступил 20 марта в 10:16. Автомобили оказались заблокированными в сугробах возле села Верин Хотана. На место происшествия выехали два пожарных из пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления пожарной части МЧС и один расчет первичной медицинской помощи из Агвана. По состоянию на 16:30 спасатели вывели из блокировки 1 автобус, 2 грузовых автомобиля, 9 легковых автомобилей и оказали соответствующую помощь 43 гражданам.

20 марта в 17:52 сигнал поступил и в Арагацотнский региональный центр управления кризисными ситуациями. Возле села Мелик заблокированы автомобили. На место происшествия выехал пожарный расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления МЧС. Спасатели вывели с разных участков автодороги Алагяз-Меликгюх 29 автомобилей и оказали соответствующую помощь 80 гражданам.