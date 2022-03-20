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Байден пока не планирует визит на Украину: Постпред США в ООН

Байден пока не планирует визит на Украину: Постпред США в ООН

Визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас- Гринфилд.

Как сообщает ТАСС, она, говоря об идеи миротворческой миссии, заявила, что США не хотят эскалации и не отправят военных на Украину.


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