Близ Цахкадзора столкнулись 17 автомобилей, трое пострадали. Предварительные данные МЧС РА

20 марта в 11:37 часов в Котайкский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан в районе города Цахкадзор произошло ДТП.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

По предварительным данным МЧС РА, столкнулись около 17 автомобилей, есть 3 пострадавших.