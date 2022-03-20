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Близ Цахкадзора столкнулись 17 автомобилей, трое пострадали. Предварительные данные МЧС РА

Близ Цахкадзора столкнулись 17 автомобилей, трое пострадали. Предварительные данные МЧС РА

20 марта в 11:37 часов  в Котайкский региональный отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан в районе города Цахкадзор произошло ДТП.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

По предварительным данным МЧС РА, столкнулись около 17 автомобилей, есть 3 пострадавших.

  


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