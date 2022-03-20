Жорди Арарат заменит Ованеса Амбарцумяна
14:21, 20 Март, 2022
В списке приглашенных игроков национальной сборной Армении по футболу произошли изменения.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.
Ованес Амбарцумян не будет представлять сборную Армении. Тест нашего защитника на COVID-19 положительный. Вместо него в сборную приглашен защитник «Ноа» Жорди Арарат.
Сборная Армении проведет товарищеские матчи со сборными Черногории и Норвегии. 24-го марта в Ереване сборная Армении встретится с Черногорией, а 29-го марта в Осло померится силами со сборной Норвегии.
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