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 Жорди Арарат заменит Ованеса Амбарцумяна

 Жорди Арарат заменит Ованеса Амбарцумяна

В списке приглашенных игроков национальной сборной Армении по футболу произошли изменения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Ованес Амбарцумян не будет представлять сборную Армении. Тест нашего защитника на COVID-19 положительный. Вместо него в сборную приглашен защитник «Ноа» Жорди Арарат.

Сборная Армении проведет товарищеские матчи со сборными Черногории и Норвегии. 24-го марта в Ереване сборная Армении встретится с Черногорией, а 29-го марта в Осло померится силами со сборной Норвегии.


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