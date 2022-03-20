 Жорди Арарат заменит Ованеса Амбарцумяна

В списке приглашенных игроков национальной сборной Армении по футболу произошли изменения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Ованес Амбарцумян не будет представлять сборную Армении. Тест нашего защитника на COVID-19 положительный. Вместо него в сборную приглашен защитник «Ноа» Жорди Арарат.

Сборная Армении проведет товарищеские матчи со сборными Черногории и Норвегии. 24-го марта в Ереване сборная Армении встретится с Черногорией, а 29-го марта в Осло померится силами со сборной Норвегии.