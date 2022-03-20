Министерство внутренних дел Арцаха сообщает, что обильные снегопады на всей территории республики продолжаются.

Как сообщает Арменпресс, дорога на Аскеран открыта. Закрыты дороги общин Хачмач, Сардарашен, Неркин Сзнек, Рев, Хилис, Вардадзор, в других общинах – дороги труднопроходимы. Высота снежного покрова в районе составляет 80-100 см.

"В Мартакертском районе межобщинные дороги в основном открыты, снежный покров здесь составляет 40-50 см, а в городе Мартакерт -10 см.

В Мартунинском районе закрыты дороги общин Красный базар, Хаци, Гергер, Сос, Мушкапат, Авдур, Гиши, Бердашен, Цоватех, Херхан, Кахарци, Кавахан, Колхозашен и Ахорт. Высота снежного покрова здесь составляет 1м-1,50 м. Город Мартуни и другие общины труднопроходимы», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, межрегиональные дороги, связывающие Степанакерт с районами, местами непроходимы, также низкая горизонтальная видимость.

Отмечается, что закрыт участок Сисиан-Зангер-Сараван межгосударственной трассы, связывающей с Арменией.

Министерство внутренних дел Арцаха призывает по возможности ограничить движение транспорта, чтоб исключить несчастные случаи.