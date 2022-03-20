В Мартунинском районе Арцаха высота снежного покрова — 1-1,5 м: есть закрытые и труднопроходимые дороги
Министерство внутренних дел Арцаха сообщает, что обильные снегопады на всей территории республики продолжаются.
Как сообщает Арменпресс, дорога на Аскеран открыта. Закрыты дороги общин Хачмач, Сардарашен, Неркин Сзнек, Рев, Хилис, Вардадзор, в других общинах – дороги труднопроходимы. Высота снежного покрова в районе составляет 80-100 см.
"В Мартакертском районе межобщинные дороги в основном открыты, снежный покров здесь составляет 40-50 см, а в городе Мартакерт -10 см.
В Мартунинском районе закрыты дороги общин Красный базар, Хаци, Гергер, Сос, Мушкапат, Авдур, Гиши, Бердашен, Цоватех, Херхан, Кахарци, Кавахан, Колхозашен и Ахорт. Высота снежного покрова здесь составляет 1м-1,50 м. Город Мартуни и другие общины труднопроходимы», - говорится в сообщении.
Согласно источнику, межрегиональные дороги, связывающие Степанакерт с районами, местами непроходимы, также низкая горизонтальная видимость.
Отмечается, что закрыт участок Сисиан-Зангер-Сараван межгосударственной трассы, связывающей с Арменией.
Министерство внутренних дел Арцаха призывает по возможности ограничить движение транспорта, чтоб исключить несчастные случаи.
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