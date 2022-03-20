В Гюмри сгорели крыши двух домов

20 марта в 3:21 часа утра в Ширакский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на крыше одного из домов по улице Горганяна в Гюмри вспыхнул пожар.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что горят крыши двух домов на улице Горганяна.

Согласно источнику, пожар локализовали в 04:24, потушили в 05:11. Деревянные части крыш двух домов сгорели (около 100 квадратных метров и 20 квадратных метров).