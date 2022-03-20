Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

В Гюмри сгорели крыши двух домов

В Гюмри сгорели крыши двух домов

20 марта в 3:21 часа утра в Ширакский региональный отдел  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на крыше одного из домов по улице Горганяна в Гюмри вспыхнул пожар.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что горят крыши двух домов на улице Горганяна. 

Согласно источнику, пожар локализовали в 04:24, потушили в 05:11. Деревянные части крыш двух домов сгорели (около 100 квадратных метров и 20 квадратных метров).


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]