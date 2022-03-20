Непрекращающийся снег и метель не позволяют дорожникам обеспечить безопасное движение. Департамент дорог

Беспрецедентный обильный снегопад практически на всей территории республики, который сопровождается метелью, плохой видимостью на дорогах. Суровые погодные условия, непрерывный снег и метель не позволяют дорожникам, работающим круглосуточно, обеспечить безопасное движение.

Об этом Арменпресс сообщили в фонде "Дорожный департамент".

«В настоящее время закрыты для всех видов транспорта автомобильные дороги Воротанский перевал (Сараван-Зангер), Горайк-Сисиан, перевал Варденяц, Гндеваз-Джермук, Ттуджур-Навур, Хором-Артик-Алагяз, Ланжар-Лусашох.

Автодороги Ванадзор-Дилижан, Горис-Сисиан, автодороги Торос-Ашоцк-Бавра, повороты Спитака, дороги Гаварского района труднопроходимы для всех видов транспорта из-за сильного бурана.

Дороги в Капанском районе непроходимы для автомобилей с прицепами.

Автодорога Джуджеван-Воскепар, повороты Дилижана закрыты для автомобилей с прицепами.

Степанаванские повороты закрыты для автомобилей с прицепами, а для других видов транспорта - труднопроходимы", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, пробки и аварийные ситуации возникают в условиях интенсивного движения. В некоторых случаях техника для уборки дорог не может прибыть вовремя и провести чистку дорог.

В связи с чрезвычайным положением Дорожный департамент призывает водителей ездить только в случае крайней необходимости и сообщает, что оперативную информацию о ситуации на дорогах можно получить по круглосуточно действующему телефону 010 562533.