Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру и президенту Ирана по случаю Новруза

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси по случаю Новруза.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи, в частности, говорится:

“Ваше Высокоблагородие,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю Новруза. Желаю, чтобы следующий год был отмечен исключительным плодородием и миром для народа дружественного Ирана.

Мы можем с радостью констатировать, что имеющие многовековую историю и сформированные в атмосфере взаимного доверия и уважения армяно-иранские отношения продолжают свой нормальный курс поступательного развития.

Придаем большое значение реализации новых программ с Исламской Республикой Иран и расширению многопрофильной армяно-иранской повестки на благо развития двусторонних отношений и регионального мира.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а народу Ирана - вечного процветания.

Примите, пожалуйста, Ваше Высокоблагородие, заверения в моем глубоком уважении”.

Согласно источнику, в направленном президенту ИРИ Сейеду Эбрахиму Раиси поздравительном послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и народ Ирана по случаю прекрасного праздника пробуждения и цветения природы - Новруза.

Желаю, чтобы новый год ознаменовался для дружественной Исламской Республики Иран нерушимым миром и новыми достижениями.

Имеющие многовековую историю армяно-иранские отношения зиждутся на прочном межкультурном взаимоуважении и продолжают свой путь непрерывного развития.

Уверен, что благодаря неустанным совместным усилиям армяно-иранским отношениям с многоплановой повесткой будет придано новое качество, будут завершены реализуемые и реализованы новые программы на благо двустороннего и регионального сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам успехов и многих лет жизни, а дружественному народу Исламской Республики Иран - благополучия и вечного мира.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.