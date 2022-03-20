COVID-19: в Армении за сутки зарегистрирован 21 случай

По состоянию на 11:00 часов 20 марта, в Армении было установлено 422 307 случаев коронавирусной болезни, из которых 409 57 – случаи выздоровления, 8595 – случаи со смертельным исходом.

Фактическое лечение коронавируса получают 2686 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За один день было проведено 1709 тестов, подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни, выздоровело 80 граждан, зарегистрировано 2 случая смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 950 тыс. 838.