На территории Армении есть большое количество закрытых и труднопроходимых дорог. Ларс закрыт

На территории Армении есть большое количество закрытых и труднопроходимых дорог. В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари, перевал Варденяц, дороги Ланджик-Мастара, Берд-Чамбарак, Ванадзор-Дилижан (из-за плохой видимости), Сараван - "Зангер", Джермук-Гндеваз Вайоцдзорской области, Сисиан-«Зангер» Сюникской области, Ланджар-Лусашох Араратской области, Мец Сариар-Крашен-Лернут-Джаджураван Ширакской области, Артик-Наапетаван, Артик-Анушаван, Артик-Геганист, Артик-Алагяз, Торосгюх-Амасия, дороги Цохамарг-Бавра, Амасии и Ашоцка, Арагац Арагацотнской области и дороги Варденисского района Гехакуникской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, Степанаванские повороты Лорийской области и автодорога Баграташен - от поворотов Дилижана Тавушской области, закрыты только для грузовиков с прицепом, для других видов транспортных средств труднопроходимы (при применении колесных цепей).

"Труднопроходимы повороты Тигранашена Араратской области, в Лорийской области - от Пушкинского перевала в Степанаван, дороги Сюникской области, Артаваз-Анкаван Котайкской области (метель), дороги Апарана Арагацотнской области, Ашоцка и Амасии Ширакской области, дороги Амасия-Вохчи, Амасия-Капс, Алагяз-Артик, Джаджур-Кети, Артик-Манташ, Абовян-Зовашен и Абовян-Севаберд (метель) Котайкской области.

Дороги Горис-Татев и Капан-Татев Сюникской области проходимы для грузовиков с прицепом только при использовании колесных цепей.

На автодорогах Апарана, Арагаца и Талина Арагацотнской области местами гололед.

На автодороге Арагюх-Бужакан Котайкской области, на участке «повороты Чайни», в Чаренцаване, дороги в Гегаркуникской области, в Арагаце и Апаране Арагацотнской области, в Ашоцке, Артике, Маралике и Амасии Ширакской области, на автодорогах Джаджур-Кети, Ванадзор-Дилижан, Джермук-Гндеваз, Овуни-Джаджур-Капс-Кети-метель, а в горных районах Вайоц Дзорской области – буран.

На всей территории республики идет снег»,- говорится в сообщении

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. На российской стороне скопилось около 400 грузовиков.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.