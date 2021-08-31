Анонс мероприятий на 20 марта
17:55, Март 19, 2022
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- 17:59 Анонс мероприятий на 21 марта
- 17:55 Анонс мероприятий на 20 марта
- 16:27 Представитель ООН в Армении приглашен в МИД, и ему врученанота протеста
- 16:26 Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках"
- 15:43 В Грузии зарегистрировано 849 новых случаев коронавируса
- 15:35 Индийские студенты ЕГМУ отметили Холи
- 15:28 США рассматривают возможность отключения России от GPS. Рогозин
- 15:20 Настало время встретиться, поговорить. Зеленский обратился с призывом к Москве
- 15:00 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне скопилось около 400 грузовых автомобилей
- 14:46 Днем 21-го и 23-го марта в Армении ожидается погода без осадков
- 14:28 Глава МИД Турции вновь заговорил о необходимости изменения системы ООН
- 14:14 Fitch подтвердило рейтинг "B+" для Армении
- 13:53 Авиакомпании 19 стран теряют $37,5 млн в неделю из-за запрета использовать воздушное пространство РФ
- 13:47 Депутат Госдумы надеется, что полностью YouTube в России не заблокируют
- 13:16 В ближайшие часы все жители Арцаха получат природный газ. Артак Бегларян
- 13:02 Генсек ООН усматривает опасность краха мировой продовольственной системы
- 12:46 Представители нацменьшинств в Армении повысят навыки в управленческой сфере
- 12:36 В Степанакерте временно приостановлена работа маршруток
- 12:15 Президент Арцаха провел заседание Совета Безопасности
- 12:10 Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана
- 12:07 Украина лишилась возможности выхода в Азовское море
- 11:58 В Китае зафиксированы случаи смерти от коронавируса —впервые за более чем год
- 11:23 Все межрайонные дороги Арцаха труднопроходимы
- 11:17 Природный газ уже поставляется в пункт приема "Арцахгаз": он будет доступен жителям
- 11:06 COVID-19: в Армении за сутки зарегистрировано 32 случая коронавируса
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