Правительство России открыло официальную группу в социальной сети "Одноклассники", где ежедневно будут публиковаться главные новости.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальный сайт российского исполнительного органа.

«Правительство решило открыть официальную группу в социальной сети "Одноклассники", чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из социальных сетей, смогли из первых рук и в доступном формате узнать об основных новостях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство РФ ежедневно будет публиковать свежую информацию о принятых ключевых решениях, рабочих визитах премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

«Абоненты из официальной группы "Одноклассники "смогут получить достоверную информацию о решениях и мероприятиях правительства",-цитирует прес-секретарь премьера Борис Беляков.