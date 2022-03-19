Индийские студенты ЕГМУ отметили Холи

Индийские студенты Ереванского государственного медицинского университета отметили Холи – весенний праздник, один из самых важных в индуистском календаре и популярный уже во всем мире.

Как сообщили Арменпресс в ЕГМУ, на мероприятии присутствовали руководитель деканата обучения иностранцев, декан Гаяне Аветисян, замдекана, руководитель Центра карьеры Хачатур Маргарян, начальник отдела по работе с иностранными студентами Рахул Анил Сетхи.

Холи также известен как фестиваль красок, праздник любви и победы добра над злом, победы тепла над холодом. Праздник очень похож на традиционный армянский Вардавар. Он празднуется как жителями Индии, так и во всем мире - в знак свободы и избавления от оков.

История Холи - более 2000 лет и обычно отмечается два дня, в конце февраля и начале марта, во время новолуния.