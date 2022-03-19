США рассматривают возможность отключения России от GPS. Рогозин

США рассматривают возможность отключения России от системы GPS.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам генеральный директор РОСКОСМОСА Дмитрий Рогозин.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций США обсуждается возможность отключения Российской Федерации от системы GPS? Могу сказать, что такой вопрос рассматривается», - сказал Рогозин.

Он отметил, однако, что в этом вопросе не нужно напрягаться, так как в смартфонах есть доступ к российской системе ГЛОНАСС, которая так же точна, как GPS.