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Настало время встретиться, поговорить. Зеленский обратился с призывом к Москве

Настало время встретиться, поговорить. Зеленский обратился с призывом к Москве

На 24-й день военных действий на Украине президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, призвав Москву встретиться и начать всеобъемлющие переговоры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы предложили диалог, предложили решения для мира. И я хочу, чтобы сейчас все услышали меня, особенно в Москве. Настало время встретиться, пора говорить, пришло время восстановить справедливость и территориальную целостность Украины", - заявил Зеленский.


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