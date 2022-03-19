Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне скопилось около 400 грузовых автомобилей
Министерство ЧС РА сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как передает Арменпресс, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари, а также дороги Берд-Чамбарак, Ванадзор-Дилижан, перевал Варденяц, дороги Джермук-Гндеваз Вайоцдзорской области, Ахтанак-Зоракан Тавушской области.
Дороги Сараван-«Зангер» Вайоцдзорской области, Дилижан-Ноемберян Тавушской области закрыты только для грузовиков с прицепом, для других видов транспорта труднопроходимы.
Труднопроходимы все дороги Сюникской области, Ванадзор-Дилижан, в Ашоцке и Амасии Ширакской области (метель), Алагяз-Артик, Джаджур-Кети, Ланджар-Лусашох Араратской области.
Дороги Горис-Татев и Капан-Татев Сюникской области проходимы для грузовиков с прицепом только при использовании колесных цепей.
На автодорогах Апарана, Арагаца и Талина Арагацотнской области местами гололед.
Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в Гегаркуникской области, Арагаце и Апаране Арагацотнской области, Ашоцке, Артике и Амасии Ширакской области, На автодорогах Джаджур-Кети, Ванадзор-Дилижан, Джермук-Гндеваз метель, а в горных районах Вайоц Дзорской области – буран.
В Тавушской, Сюникской, Лорийской областях, в Аштараке, Талине, Арагаце Арагацотнской области, в городе Чаренцаван Котайкской области идет снег.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. На российской стороне скопилось около 400 грузовиков.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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