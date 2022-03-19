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В ближайшие часы все жители Арцаха получат природный газ. Артак Бегларян

В ближайшие часы все жители Арцаха получат природный газ. Артак Бегларян

В Арцахе завершен ремонт и тестирование поврежденного газопровода, и ночью природный газ уже стал поступать в приемный пункт ЗАО «Арцахгаз».

Как передает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Telegram написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян. 

По его словам, газоснабжение более чем половины потребителей уже восстановлено, а в ближайшие часы природный газ получат все.

 «Они уже смогут справиться с отоплением и другими проблемами в эту беспрецедентно холодную погоду. Примечательно, что сегодня в Степанакерте выпало около 30-40 см снега, а в других населенных пунктах Арцаха - и того больше, что является уникальным явлением для марта. В таких условиях все население Арцаха более 11 дней было лишено природного газа из-за искусственных и преднамеренных препятствий  со стороны Азербайджана», — написал он.

 


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