Генсек ООН усматривает опасность краха мировой продовольственной системы
13:02, 19 Март, 2022
Генсек ООН Антониу Гутерриш видит угрозу «урагана голода» и коллапса глобальной продовольственной системы в результате боевых действий в Украине.
Как передает Арменпресс, Гутерриш написал на своей странице в Twitter, что боевые действия в Украине уже нарушили цепочки поставок, из-за чего наблюдается резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить надвигающийся голод и крах глобальной продовольственной системы», — заявил Антониу Гутерриш.
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