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В Степанакерте временно приостановлена работа маршруток

В Степанакерте временно приостановлена работа маршруток

Из-за сильного снегопада в Республике Арцах, в Степанакерте остановлена работа маршрутных такси. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает мэрия Степанакерта.

Отмечается, что с раннего утра 19 марта в Степанакерте начались работы по уборке снега, в которых задействованы соответствующие общественные организации, подведомственные мэрии, со всем их человеческим и техническим потенциалом.

«Городские власти просят и призывают всех собственников недвижимости принять участие в этой работе, расчистив частные территории и прилегающие к ним территории общего пользования.

"Согласно гидрометеопрогнозам, в ближайшие дни также ожидается сильный снегопад, поэтому привлечение каждого гражданина к снегоуборочным работам не только желательно, но и приветствуется ", - говорится в сообщении.

 


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