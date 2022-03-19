Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

Сердар Бердымухамедов 19 марта официально вступил в должность президента Туркменистана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

Торжественная церемония инаугурации прошла в Ашхабаде.

Сердар Бердымухамедов–сын экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

11 февраля действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что решил открыть дорогу – для передачи власти молодежи. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63) и принял "трудное решение".