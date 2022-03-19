Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Украина лишилась возможности выхода в Азовское море

Украина лишилась возможности выхода в Азовское море

Украина лишилась возможности выйти в Азовское море.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в ежедневной оперативной сводке Минобороны Украины.

Отмечается, что Вооруженные Силы Российской Федерации частично добились успеха в Донецкой области и временно лишили Украину возможности выхода в Азовское море.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]