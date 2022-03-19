Украина лишилась возможности выхода в Азовское море

Украина лишилась возможности выйти в Азовское море.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в ежедневной оперативной сводке Минобороны Украины.

Отмечается, что Вооруженные Силы Российской Федерации частично добились успеха в Донецкой области и временно лишили Украину возможности выхода в Азовское море.