Все межрайонные дороги Арцаха труднопроходимы

Из-за обильного снега на территории Республики Арцах есть труднопроходимые дороги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

"Все межрайонные дороги и отрезок Лисагора межгосударственной магистрали Степанакерт-Шуши-Бердзор труднопроходимы. Видимость в высокогорных зонах низкая.

На отрезке Сисиан-Зангер в Сюникской области метель, дорога закрыта для машин с прицепом. Перевал Варденяц закрыт для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

ГСЧС Арцаха также сообщает, что настоящее время во всех районах республики идет снег, одновременно проводятся работы по очистке дорог.

Госслужба по ЧС призывает всех водителей проявлять бдительность и ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.